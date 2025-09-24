Básquet: la octava fecha trajo triunfos de Altense y Pellegrini

Se disputó la octava fecha del Torneo de Ascenso que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol. La jornada trajo el triunfo de Altense en un duelo entre puntaltenses, una victoria de Pellegrini y derrotas de Ateneo, Espora y Los Andes.

Los Andes 58 - Altense 77

Victoria del visitante sostenida en la una gran actuación de Daniel Agalupe que terminó con 20 puntos, con 6 de 8 en tiros de 3 puntos: Juan Manuel Bicondoa aportó 16 con 4 de 7 en lanzamientos de larga distancia.

En Los hubo 16 del estadounidense James Danzey y 17 de Tobías Berthe.

Arbitraron Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Camila Robles.⁩

Bahía Basket 81 - Pellegrini 85

El azulgrana lo dio vuelta en el último cuarto, arrancó 8 abajo y tuvo mejor final que su rival. Sobresalió Gastón Chávez con 33 puntos, bien acompañado por Juan Ignacio Castro que sumó 15 unidades (3-6 en t3 y 6-8 en t1) y Juan Manuel Coronel, con 13.

Fueron jueces en el Dow Center Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y⁩ Sam Inglera.

Espora 83 - Barrio Hospital 85

Final con polémica en el “José Galié”. Un par de pitos contra Espora sentenciaron la suerte del dueño de casa que hizo un gran juego ante el ganador del primer tramo de la temporada.

El equipo de Punta Alta convirtió 14 triples, en una gran noche desde el perímetro. Hubo 22 unidades de Sacomani y 17 de Antuan Durand; además Mateo Achor aportó 13 y Alan Lera 12.

El discutible arbitraje estuvo a cargo de Mariano Enrique, Sebastián⁩ Giannino y Ariel Di Marco.⁩

Velocidad 62 - Ateneo 54

Floja noche del equipo de Alexis Amarfil, que tuvo un partido para el olvido. Con un parcial de 20 - 9 en el primer cuarto, los dirigidos por el puntaltense Alan Rava encaminaron el partido.

Apenas 14 puntos de Nahuel Ilacqua Donnari y 13 de Julián Ripoll, en los de nuestra ciudad.

Controlaron acciones Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.⁩