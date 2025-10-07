Básquet: la fecha 12 trae 4 partidos a Punta Alta

Con cuatro partidos en nuestra ciudad se disputará desde las 21 horas la 12° fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

El único equipo que será visitante es Ateneo que enfrentará a La Falda en Bahía Blanca.

Altense - Barrio Hospital

Es el gran partido de la fecha. En el Armando Traini el ganador del primer tramo y puntero en la tabla general buscará seguir con su paso ganador ante un equipo puntaltense que viene realizando un buen torneo y dando pelea por ingresar entre los 8 primeros.

Serán árbitros Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Espora - Velocidad

El equipo de Punta Alta intentará extender su buen momento. Viene de ganar a Ateneo y Comercial y enfrenta a un rival directo por el acceso a playoff. Si Espora gana lo alcanza en la tabla anual y queda bien posicionado, teniendo en cuenta que tiene un buen fixture para cerrar el tramo regular.

Dirigirán Eduardo Ferreyra, Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

Pellegrini - Argentino

Difícil escollo para el azulgrana que en su estadio recibe a uno de los equipos fuertes, que viene dando pelea en los principales puestos de la tabla. La buena para el equipo puntaltense es el regreso de Gastón Chávez, pero sigue con las bajas de Agustín Godeas y Lucas Cattafi.

Pitarán en el “Daniel Rubio” Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matías y Mauro⁩ Guallan.

Los Andes - Comercial

Losa se las verá en el “José D’amico” ante un irregular Puerto Comercial que a pesar de todo se mantiene en puestos de playoff. El equipo de Enrique Moreno, ya sin chances de clasificar, puede incidir en la suerte de Altense y Espora ya que su rival de esta noche pelea punto a punto con los equipos de nuestra ciudad.

Impartirán justicia Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

La Falda - Ateneo

Tras una mala actuación como local ante Espora, el equipo de Punta Alta va por la reivindicación ante un rival propicio para recuperarse. Desde la ida de Juan Ignacio Bellozas, Ateneo cayó en irregularidades, sin embargo se mantiene con buenas expectativas entre los principales equipos de la competencia.

Arbitrarán Emanuel Sánchez, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Toda la fecha: Bahía Basket - Sportivo; Independiente - Barracas; Whitense - El Nacional.