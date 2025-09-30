Básquet: la décima fecha se disputa con tres partidos en Punta Alta

Desde las 21 horas se jugará la décima fecha del Torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Ateneo será el único puntaltense visitante en la noche del martes, habrá un duelo rosaleño, en tanto que Altense y Espora tratarán de hacerse fuertes como locales.

Los Andes - Pellegrini

Los dos equipos más necesitados de nuestra ciudad se medirán en el “José D’amico” de calle Humberto. Los Andes viene de perder ante Velocidad y Pellegrini de suspender su partido ante Altense por las lluvias.

Serán árbitros: Juan Cruz Schernenco, Juan Gabriel Jaramillo y Yamila Nicoletta.

Altense - Comercial

Partido por demás importante para los de nuestra ciudad pensando en la tabla acumulada. En caso de ganar, tomará buena distancia ante su rival de esta noche pensando en quedar entre los 8 primeros.

Ambos equipos están realizando un buen segundo tramo.

Los jueces serán Horacio Sedán, Juan Agustín⁩ Matías y Leonardo Bressan⁩.

Whitense - Ateneo

Buena oportunidad para Ateneo para seguir dando pelea entre los principales equipos del torneo. Luego de vencer a El Nacional, los de Alexis Amarfil llegan afilados y en el tercer lugar de las posiciones; que comparten con su último rival y un ascendente Argentino. Cara juego pasa a ser fundamental pensando en la definición.

Pitarán en Ingeniero White Eduardo Ferreyra, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Espora - Barracas

Con toda la urgencia por ganar, Espora recibirá al más flojo de la temporada. Inmejorable oportunidad para que los de calle Mitre regresen al triunfo, pensando en recuperar terreno en la tabla general.

Dirigirán en el “José Galié” Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Estefanía Zárate.⁩