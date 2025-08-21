Básquet: Juani Bellozas es el refuerzo de lujo para Ateneo

Ateneo anunció la incorporación de Juan Ignacio Bellozas para afrontar el comienzo del Clausura de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

De esta manera el interno se dará el gusto de jugar en el club que se formó como deportista y es hincha.

El pase será hasta que el jugador comience la pretemporada con Unión de Mar del Plata, equipo con el que Bellozas jugará la Liga Argentina, segundo escalón del basquetbol argentino.

Juani viene de disputar la pasada temporada en El Talar y River Plate.

Ateneo fue el equipo puntaltense que mejor desempeño tuvo en el Apertura y quedó a un paso de clasificar a las semifinales.