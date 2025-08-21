Vía Punta Alta / Básquet

Básquet: Juani Bellozas es el refuerzo de lujo para Ateneo

Jugará parte del torneo de Segunda para el club en el que se formó. Luego volverá a la Liga Federal.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

21 de agosto de 2025,

Básquet: Juani Bellozas es el refuerzo de lujo para Ateneo
Juani Bellozas regresó a la cancha y Unión de Mar del Plata volvió a la victoria.

Ateneo anunció la incorporación de Juan Ignacio Bellozas para afrontar el comienzo del Clausura de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

De esta manera el interno se dará el gusto de jugar en el club que se formó como deportista y es hincha.

El pase será hasta que el jugador comience la pretemporada con Unión de Mar del Plata, equipo con el que Bellozas jugará la Liga Argentina, segundo escalón del basquetbol argentino.

Juani viene de disputar la pasada temporada en El Talar y River Plate.

Ateneo fue el equipo puntaltense que mejor desempeño tuvo en el Apertura y quedó a un paso de clasificar a las semifinales.

Temas Relacionados

MÁS DE Básquet
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS