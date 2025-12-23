Básquet: gran cierre de año para el puntaltense Lionel Gómez Lepez

El puntaltense Lionel Gómez Lepez tuvo un notable cierre de año con Villa Mitre, al consagrarse campeón de Primera División con el equipo bahiense.

Lionel vio acción en las finales ante Pacífico (3 a 1 para el tricolor) y la superfinal ante Olimpo (2 a 0 para el equipo que dirige Sebastián Ginóbili).

Al cabo de la temporada en Primera, Lio completó un promedio de 5,8 minutos y 1.8 puntos.

A estos títulos hay que sumar el debut en la Liga Argentina, segundo escalón del básquet nacional, al ingresar 1:47 minutos ante Ciclista de Junín.

Por si fuera poco, el jugador también compitió de buena forma en U23 y U19 a lo largo de la temporada.

Lionel es el segundo de los hermanos Gómez Lepez en llegar a esa categoría, anteriormente lo hizo Iván.