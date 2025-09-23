Básquet: fecha atractiva en el torneo de Segunda

Desde las 21 horas se jugará la octava fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Con esta jornada el segundo tramo llegará a la mitad, rumbo a la recta final para definir equipos que jugarán en Segunda y Tercera en la 2026.

Espora - Barrio Hospital

El local, necesitado de victorias para quedar entre los primeros ocho, recibe al ganador del primer tramo. Partido difícil para un Comandante Espora irregular.

Mariano Enrique, Sebastián⁩ Giannino y Ariel Di Marco., dirigirán en el José Galié.

Los Andes - Altense

Duelo puntaltense en el José D’amico. El local luce mejor que en el primer torneo; situación similar a la que sucede con la visita.

Losa corre muy de atrás para quedarse en Segunda, tarea que parece imposible. Para Altense cada victoria significa mucho con el objetivo de jugar en esa categoría.

Serán jueces Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Camila Robles.⁩

Velocidad - Ateneo

Con el objetivo de seguir en los principales lugares de la competencia, el equipo puntaltense visita a un rival que no atraviesa por un buen momento.

Sin Juani Bellozas, ya en un Unión de Mar del Plata, ni Franco Percello, los dirigidos por Alexis Amarfil intentarán traerse la victoria del “Pedro Sánchez”.

Pitarán Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Bahía Basket - Pellegrini

El local luce mejorado en relación al primer tramo de la temporada, mientras que Pellegrini con base de jugadores propios buscará volver a ganar de visitante.

No estarán Agustín Godeas y Lucas Cattafi en el azulgrana.

Controlarán acciones en el Dow Center, Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y⁩ Sam Inglera.⁩