Básquet: Espora se quedó con clásico ante Pellegrini

Comandante Espora rompió la racha de derrotas en fila de la mejor manera. En el estadio “Daniel Rubio” se quedó con la victoria en el clásico barrial ante Carlos Pellegrini por 66 a 60.

El ganador comenzó a dominar en partido en la segunda mitad del primer cuarto y cerró el primer tiempo 12 puntos arriba. La máxima en el arranque del tercer cuarto llegó a 16 unidades.

Sin embargo el local recortó diferencias y llegó a ponerse a 3 a segundos del final del partido. Una serie de errores del azulgrana en el epílogo le permitieron a Espora quedarse con un triunfo por demás necesario.

El goleador del partido fue Gastón Chávez con 23 unidades para el dueño de casa, en tanto que para la visita se destacó Mateo Achor con 18.

El partido fue uno de los que cerró la quinta fecha, el otro partido de la noche del miércoles fue el que Argentino le ganó a El Nacional 69 a 66.

La jornada trajo victorias de Los Andes y Altense, además de la derrota de Ateneo.