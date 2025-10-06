Básquet: Espora ganó su partido pendiente y da pelea

Gracias a un doble sobre la bocina de final de partido, Comandante Espora derrotó a Comercial 80 a 79 en el partido pendiente por el torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Si bien en casi todo el juego fue el equipo puntaltense quien llevó las riendas del desarrollo, en el último cuarto la visita recuperó y, a falta de 9 segundos ganaba 79 a 78.

Pero de la última bola de la noche se hizo cargo el mejor del partido; Alan Lera, quien en una acción individual le dio el triunfo a los dirigidos por Mauro Sacomani, cuando no quedaba tiempo para más.

Lera cerró planilla con 25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, en tanto que Nicolás Themtham sumó 23 viniendo desde el banco.

Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan, fueron los árbitros del partido.