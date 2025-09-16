Básquet: el puntaltense Iván Gómez Lepez sigue su carrera en Uruguay

Uruguay es el próximo destino de Iván Gómez Lepez. El basquetbolista de nuestra ciudad ya viajó al vecino país y se incorporó a Universitario de Salto.

El equipo charrúa milita en la tercera división y contrató a “Chipo” con el objetivo de ascender a Segunda.

Tras un fugaz paso por Altense en el torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Luego de el partido ante La Falda, y tras una rápida negociación, Gómez Lepez viajó a su nuevo destino.

Formado en Los Andes, posteriormente tuvo paso por Villa Mitre en Liga Argentina, Racing de Olavarría y Los Indios de Junín en Liga Federal.

También jugó en Olimpo y Estudiantes de Bahía Blanca en Primer y en Segunda lo hizo en Altense, con un acuerdo de salida si se presentaba una posibilidad más conveniente para el jugador, lo que motivó su ida a Uruguay.