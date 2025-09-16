Vía Punta Alta

Básquet: el puntaltense Iván Gómez Lepez sigue su carrera en Uruguay

Tras un paso fugaz por Altense, el jugador se incorporó a a Universitario de Salto.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

16 de septiembre de 2025,

Básquet: el puntaltense Iván Gómez Lepez sigue su carrera en Uruguay
El puntaltense Iván Gómez Lepez continuará su carrera en Uruguay.

Uruguay es el próximo destino de Iván Gómez Lepez. El basquetbolista de nuestra ciudad ya viajó al vecino país y se incorporó a Universitario de Salto.

El equipo charrúa milita en la tercera división y contrató a “Chipo” con el objetivo de ascender a Segunda.

Tras un fugaz paso por Altense en el torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Luego de el partido ante La Falda, y tras una rápida negociación, Gómez Lepez viajó a su nuevo destino.

Formado en Los Andes, posteriormente tuvo paso por Villa Mitre en Liga Argentina, Racing de Olavarría y Los Indios de Junín en Liga Federal.

También jugó en Olimpo y Estudiantes de Bahía Blanca en Primer y en Segunda lo hizo en Altense, con un acuerdo de salida si se presentaba una posibilidad más conveniente para el jugador, lo que motivó su ida a Uruguay.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS