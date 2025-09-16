Básquet: el invicto visita nuestra ciudad y hay duelo entre puntaltenses

Esta noche se jugará la séptima fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol. Habrá duelo entre equipos puntaltenses, el invicto visita nuestra ciudad, mientras que dos de los equipos de Punta Alta, serán visitantes.

Pellegrini - Independiente

En el “Daniel Rubio”, el azulgrana buscará dar un golpe al torneo cuando reciba al invicto y último finalista; Independiente.

No estará Juan Pablo Morán en la visita.

Dirigirán Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Mauro Guallan.

Ateneo - Los Andes

Atractivo partido en el “Luis Polizzi” entre el local y Losa, que viene en levantada de juego y necesita un resultado fuerte para tomar fuerzas.

En Ateneo ya no estará Juan Ignacio Bellozas, quien emigró para jugar en Unión de Mar del Plata.

Serán jueces Alejandro Vizcaíno, Ariel Mallemaci y Fabrizio Rey.⁩

Altense - Bahía Basket

En el “Armando Traini”, el “verde” buscará volver al triunfo ante un rival complicado que viene de derrotar a Los Andes en nuestra ciudad.

El equipo puntaltense necesita sumar para alimentar su objetivo de quedar entre los 8 primeros de la temporada.

Impartirán justicia Juan Cruz Schernenco, Néstor Schernenco y Joel Schernenco⁩.

Argentino - Espora

Difícil visita para los de calle Mitre, que vienen de ganar el clásico ante Pellegrini y postergar su partido con Puerto Comercial.

Tras un muy mal comienzo, Espora buscará hilvanar su segunda victoria consecutiva.

Arbitrarán Marjorie Stuardo, Juan Gabriel⁩ Jaramillo y Estefanía Zárate.⁩