Básquet: el femenino de Ateneo, campeón en Maxi

Ateneo se consagró campeón del Torneo Femenino de Maxi Básquet que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Dirigidas por Matías Leiva, supieron dar vuelta la serie final ante Barracas Central por 2 a 1.

En el primer partido el equipo bahiense ganó por 58 a 50 como locales. En el “Luis Polizzi” de calle Paso, hubo victoria para las “celestes” por 44 a 40.

Finalmente, en el partido decisivo, las campeonas no dejaron dudas para quedarse con triunfo por 40 a 26.