Básquet: con el puntaltense Pedro Del Grazia, Bahía es Campeón Provincial U-15

Para no salir de algo bastante habitual Bahía Blanca, con presencia puntaltense, se consagró Campeón Provincial de basquetbol.

En esta oportunidad fue en la categoría U-15 con la presencia de Pedro Del Grazia, quien participó de todos los partidos del equipo y tuvo una brillante actuación ante el local, Mar del Plata.

El comienzo de la competencia fue ante Necochea, con victoria bahiense por 87 a 24. Pedro aportó 2 unidades, 1 asistencia y 1 recupero.

Posteriormente vino el gran partido del puntaltense. Ante el local, Mar del Plata. Bahía tuvo el partido más difícil del torneo y se llevó la victoria 88 a 78. Con 27 puntos fue la figura del partido; pero no fue todo. El jugador formado en Pellegrini terminó con 8 de 11 en tiros de 3 puntos, 1 doble, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones. Noche memorable.

En semifinales el cruce fue ante Chivilcoy, nueva victoria (64 -46) con 8 puntos, 2 rebotes, 1 recupero y 1 asistencia del hoy jugador de Bahiense del Norte.

La final no fue mayor problema para Bahía que resolvió 73 -43. Allí Pedro aportó 5 unidades y 4 pases gol.

Fuente: PuntaBasquet