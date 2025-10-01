Básquet: buena fecha para los equipos puntaltenses

Balance positivo dejó, para los equipos de Punta Alta, la décima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Hubo triunfos de Altense, Ateneo, Espora y Pellegrini, superó a Los Andes entre equipos rosaleños.

Los Andes 93 - Pellegrini 100

Partidazo en el “José D’amico” de calle Humberto. Tras igualar en 85 el visitante se quedó con la victoria en tiempo extra.

Fundamentales los 34 puntos de Gastón Chávez para el ganador, bien acompañado por Juan Manuel Coronel con 18 y 10 rebotes.

En el dueño de casa sobresalió James Danzey que convirtió 23 puntos. Además, viniendo desde el banco, Gastón Martínez aportó 19.

Fueron jueces Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Yamila Nicoletta.

Whitense 78 - Ateneo 93

Lógica victoria del equipo de Punta Alta que ya se encuentra entre los segundos de la temporada.

Julián Ripoll con 25, Matías Leiva con 24 y Daniel Ezcurra con 18 sostuvieron la ofensiva de los dirigidos por Alexis Amarfil.

Pitaron en el estadio “Aviones Azules”, Eduardo Ferreyra, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Altense 74 - Comercial 69

Tercera victoria consecutiva del “verde”, que puede ser clave para el ordenamiento final de la tabla. En suplementario tras igualar en 62, los de Nicolás Altamirano se terminaron imponiendo.

Juan Manuel Bicondoa anotó 16 puntos y Nahuel Altamirano 14 en el ganador.

Fueron jueces Horacio Sedán, Juan Agustín⁩ Matías y Leonardo Bressan⁩.

Espora 68 - Barracas 64

A Espora este torneo le cuesta, y la prueba es que apenas derrotó por 4 unidades al último de la tabla.

El goleador fue Antuan Durand con 24 unidades, además Alan Lera sumó 16 y Enzo Zandonadi 10.

Los árbitros fueron Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Estefanía Zárate.⁩