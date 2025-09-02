Básquet: Ateneo visita a Argentino en el partido destacado de la tercera fecha

Desde las 21 horas se jugará la tercera fecha del segundo tramo del torneo de Ascenso que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

En el partido destacado Ateneo enfrentará como visitante a Argentino; en tanto que en nuestra ciudad Pellegrini y Altense serán locales, mientras que Espora y Los Andes afrontarán sus partidos en Bahía Blanca.

Argentino - Ateneo

En esta parte de la temporada, ambos ganaron en sus primeros partidos. El equipo de nuestra ciudad arrancó de buena forma este tramo y tendrá una prueba fuerte en el estadio "Ardubilio Severini“. Se evaluará si Daniel Ezcurra está en condiciones de retornar en la formación de Alexis Amarfil.

Dirigirán Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Alberto Arlenghi.

Pellegrini - El Nacional

Duro rival tendrá el azulgrana en el estadio “Daniel Rubio”. Tras haber ganado en la fecha pasada, los de Máximo de la Cuadra buscarán dar un golpe en el torneo. Faltará por lesión Agustín Godeas en el equipo local.

Pitarán Juan Agustín Matías, Joaquín⁩ Irrazábal y Joel Schernenco⁩.

Altense - Whitense

Buena oportunidad para el verde de recuperarse tras la derrota de la última fecha. Sin ausencias los de nuestra ciudad buscarán hacerse fuerte una vez más en el estadio “Armando Traini”, uno de sus puntos flojos en la primera parte del año.

Controlarán acciones Marjorie Stuardo, Mauro Guallan y Estefanía Zárate⁩.

Sportivo - Los Andes

Difícil para Losa ante uno de los buenos equipos que tiene el torneo de Segunda. Los de Enrique Moreno vienen de ganar en la fecha pasada y también irán por dar la sorpresa en el “Eladio Santos”. Faltará Tobías Berthe, afectado por un golpe en el último partido.

Impartirán justicia Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Bahía Basket - Espora

Los de calle Mitre irán por su primera victoria en este segundo tramo de la competencia. Tras haber sido sorprendidos por La Falta en la primera fecha y caer de manera muy ajustada ante Independiente, buscarán romper la racha. La ocasión es propicia.

Serán jueces Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Sam Inglera⁩.