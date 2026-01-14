Básquet: Ateneo sumó refuerzos pero perdió a su figura

Ateneo piensa en el próximo torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol y busca volver a ser protagonista.

El mejor equipo puntaltense del 2025, intentará mantener el protagonismo y refuerza su plantel; aunque tendrá la baja sensible de su figura: Julián Ripoll, que jugará en Primera para Independiente.

Julián Ripoll

Pese a esto los de calle Paso dan forma a su plantel, que continuará al mando de Alexis Amarfil.

Los refuerzos hasta el momento son 3: Tomás Gómez Lepez llega desde Alem, donde jugó la pasada temporada; Guillermo Mallemaci vuelve a la ciudad tras su paso por Pueyrredón, mientras que Bruno Sacomani dejó Espora para sumarse a la ilusión del equipo de la ATE.

Franco Percello, Daniel Ezcurra, Nicolás Bejarano, Matías Leiva, Lucas Gómez Ponce, Hernán Martínez y Marcos Casco forman parte de la base de jugadores que se mantienen en el plantel.