Básquet: Ateneo sigue invicto y Altense volvió al triunfo

Se disputó la tercera fecha del segundo tramo del Torneo de Ascenso que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Ateneo y Altense fueron los equipos puntaltenses ganadores. En tanto que cayeron Espora, Los Andes y Pellegrini.

Argentino 61 - Ateneo 74

Con 14 triples en 31 intentos los dirigidos por Alexis Amarfil sentenciaron un partido que encaminó en el primer tiempo y por momentos se complico en el tercer cuarto.

Con 20 puntos y 9 rebotes sobresalió Julián Ripoll, además hubo 19 de Juan Ignacio Bellozas y 12 de Percello.

Dirigieron Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Alberto Arlenghi.

Altense 90 - Whitense 53

El equipo puntaltense marcó diferencias en el segundo tiempo, ante un rival que solo le pudo competir en la primera mitad. Desde el banco y con 27 puntos Lautaro Jaimes se convirtió en el goleador verde.

Fueron jueces en el “Armando Traini” Marjorie Stuardo, Mauro Guallan y Estefanía Zárate⁩.

El Nacional 82 - Pellegrini 77

El azulgrana se plantó de igual a igual ante el líder de la tabla general. Cuando parecía que la visita se distanciaba en el partido durante el tercer cuarto, el equipo de Máximo de la Cuadra reaccionó y achicó cifras, pero no le alcanzó.

Gastón Chávez anotó 26 puntos y Coronel 14, entre los más destacados de “Pelle”.

Pitaron en el “Daniel Rubio” Juan Agustín Matías, Joaquín⁩ Irrazábal y Joel Schernenco⁩.

Bahía Basket 83 - Espora 76

No levanta el equipo de calle Mitre, que acumuló la tercera derrota consecutiva. El tercer cuarto fue clave para el local que pasó al frente en ese período.

Nicolás Themtham con 21 y Antuan Durand con 20 se destacaron en el equipo de Punta Alta.

Controlaron acciones Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Sam Inglera⁩.

Sportivo 71 - Los Andes 53

Caída de Losa en Bahía Blanca ante un equipo que es fuerte de local y desde el comienzo controló las acciones.

Ningún jugador del equipo puntaltense llegó al doble dígito. Franco Líbero y Gastón Martínez con 9 fueron quienes más anotaron en los de Enrique Moreno.

Impartieron justicia Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

El resto de la fecha: Independiente 77 - La Falda 72; Barrio Hospital 79 - Barracas 63; Comercial 74 - Velocidad 62.

Próxima fecha: Ateneo-Barrio Hospital, El Nacional-Comercial, Velocidad-Argentino, Los Andes-Independiente, La Falda-Bahía Basket, Espora-Altense y Whitense-Pellegrini.