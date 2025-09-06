Básquet: Ateneo puede soñar, tiene motivos

Ateneo se hizo fuerte una vez más en Punta Alta. En el “Luis Polizzi”, derrotó al ganador del primer tramo del torneo, Barrio Hospital, por la cuarta fecha.

Altense en duelo de puntaltenses fue el otro equipo de nuestra ciudad ganador en la fecha, en tanto hubo derrotas de Carlos Pellegrini y Los Andes.

Ateneo 75 - Barrio Hospital 67

Con 19 puntos de Julián Ripoll, 15 de Leiva y 14 de Franco Percello el equipo de Alexis Amarfil remontó un partido desfavorable hasta la mitad del tercer cuarto.

También se destacó Juan Ignacio Bellozas con 10 unidades y 11 rebotes.

El equipo de Punta Alta sigue invicto en la segunda parte del torneo y es escolta de El Nacional.

Dirigieron Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Leonardo Bressan.

Espora 70 - Altense 71

Un doble de Braian Baier sobre el cierre le dio la victoria al visitante, de buen arranque en el torneo.

Daniel Agalupe con 18 y Bruno D’amico con 17 fueron los goleadores en el verde. En Espora, que perdió los 4 partidos, hubo 23 de Alan Lera, 13 de Bruno Sacomani y 12 de Mateo Achor.

Pitaron en el “José Galié” Horacio Sedán⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Bressan.

Whitense 77 - Pellegrini 73

Derrota del azulgrana en Ingeniero White en un partido parejo de principio a fin.

Gastón Chávez volvió a ser el goleador de “Pelle” con 23 puntos, Coronel aportó 15 y Castro 12.

Controlaron acciones Alejandro Vizcaíno, Marcelo Gordillo y Alberto Arlenghi.

Los Andes 65 - Independiente 71

Losa remontó en el cuarto final pero no le alcanzó ante uno de los invictos del segundo tramo de la temporada.

Franco Líbero con 18 y Véliz con 16 se destacaron en el equipo de calle Humberto.

Fueron jueces Juan Cruz Schernenco, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

El resto de la fecha: El Nacional 60 - Comercial 57, Velocidad 68 - Argentino 72, La Falda 73 - Bahía Basket 88, Barracas 46 - Sportivo 71.

Próxima fecha: el lunes jugarán Barracas-Los Andes; martes, Sportivo-Ateneo, Barrio Hospital-Velocidad, Comercial-Whitense (en el Polideportivo Norte), Altense-La Falda y Bahía Basket-Independiente. Y el miércoles cerrarán la fecha Argentino-El Nacional y Pellegrini-Espora.