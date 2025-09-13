Básquet: Ateneo hizo la lógica y fue el único puntaltense ganador

Ateneo fue otra vez el único puntaltense ganador en la fecha del Torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

El equipo de Alexis Amarfil no tuvo inconvenientes para derrotar a La Falda. En la noche del viernes hubo caídas de Altense, Los Andes y Pellegrini. Espora postergó su partido.

Ateneo 100 - Barracas 53

El resultado ahorra explicaciones. El equipo de Punta Alta hizo sentir la superioridad en la tabla de posiciones y con un tercer cuarto demoledor que ganó por 31 a 7 sentenció la historia.

En un goleo repartido y con minutos para juveniles. Juan Ignacio Bellozas, que jugó su último partido en el club, aportó 15. Además Matías Leiva y Nicolás Bejarano sumaron 14.

Fueron jueces Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Francisco Irrazábal.

Independiente 73 - Altense 63

Derrota del “Verde” ante al único invicto en esta etapa de la temporada, Independiente.

En el último cuarto el “Viola” sacó la diferencia en un partido equilibrado. Brian Baier sobresalió en el equipo de Punta Alta con 17 puntos, acompañado por Nicolás Altamirano que hizo 15.

Dirigieron el partido Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Los Andes 65 - Bahía Basket 68

Buen partido en el “José D’amico”, total paridad que la visita rompió en el último cuarto en el que se impuso 22 a 9.

Federico Salce metió 22 puntos en la visita y fue la gran figura de la noche.

La misma cantidad de unidades aportó Matías Berger para los puntaltenses.

Impartieron justicia Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.⁩

La Falda 83 - Pellegrini 77

Otro partido parejo en la fecha. Lo resolvió el local a su favor con destacadas actuaciones de Pedro Palacio con 22 puntos y Nicolás Cornago 21.

Sin embargo el goleador del partido fue del “Azulgrana”. Gastón Chávez anotó 23, por su parte Francisco Gregori sumó 14.