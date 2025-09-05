Básquet: Ateneo expone su invicto ante Barrio Hospital

El partido excluyente de la cuarta fecha del segundo tramo del torneo de Ascenso que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Ateneo recibirá a Barrio Hospital, habrá un duelo entre puntaltenses. Los Andes será local y Pellegrini visitante.

Ateneo - Barrio Hospital

Tras su gran triunfo como visitante ante Argentino, el celeste recibe al ganador del primer tramo de la temporada. Es el gran partido de la fecha.

Ateneo ganó 10 de 11 de local y su rival está invicto de visitante. Promesa de partidazo.

Dirigirán Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Leonardo Bressan.⁩

Espora - Altense

En el “José Galié” habrá duelo entre equipos de nuestra ciudad con realidades opuestas. Espora aún no ganó y necesita recuperar terreno para llegar a la mitad de la tabla, lugar donde está su rival; que ganó 2 de 3 en el comienzo de este tramo.

Serán árbitros Horacio Sedán⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Bressan.

Pellegrini - Independiente

El azulgrana viene de hacer un buen partido ante El Nacional, el mejor de la competencia hasta acá.

Hoy en el “Daniel Rubio” tendrá otra prueba por demás exigente; Independiente, finalista en la primera de la temporada.

Impartirán justicia Alejandro Vizcaíno, Marcelo Gordillo y Alberto Arlenghi.

Los Andes - Independiente

Partido atractivo en el “José D’amico” con la visita del finalista del primer tramo.

El “Viola” llega invicto a nuestra ciudad y parte como favorito a llevarse el juego ante Losa, que ganó 1 de 3 en el comienzo del torneo.

Controlarán acciones Juan Cruz Schernenco, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo⁩.