Básquet: Ateneo - Espora es una buena propuesta de la fecha 11

Ateneo - Espora es uno de los partidos importantes de la fecha 11 del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Será el único que se disputará en nuestra ciudad.

Ateneo - Espora

Ambos vienen de ganar. Ateneo es fuerte en casa y buscará continuar con esa tendencia; además de seguir en la lucha por los principales lugares. La visita, de andar irregular en el segundo torneo, tiene casi nulo margen de error en su búsqueda por llegar a uno de los 8 lugares de playoff.

En el primer tramo el cruce entre ambos fue clave. Lo ganó Ateneo que se disparó hacia los principales puestos de la tabla y empezó a consolidarse como equipo; mientras que Espora inició su declive.

Dirigirán Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Argentino - Altense

Prueba difícil para el “verde” ante un equipo que viene de caer de manera sorpresiva ante Velocidad, pero que aún así se mantiene como uno de los escoltas.

El equipo de Punta Alta viene de buen torneo y tendrá una buena ocasión en el Obdulio Severini de medirse ante un rival calificado.

Pitarán Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Fabrizio Rey⁩.

Comercial - Pellegrini

Buena prueba para Carlos Pellegrini, ante uno de los buenos equipos del segundo tramo de la competencia.

El azulgrana viene de ganar en suplementario a Los Andes como visitante, y buscará su segundo triunfo del campeonato; aunque está en duda su goleador; Gastón Chávez que podría sumarse a las bajas de Agustín Godeas y Lucas Cattafi.

Los jueces serán Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

El Nacional - Los Andes

Prácticamente un choque de extremos, uno de los escoltas de Barrio Hospital recibe a un irregular Los Andes, prácticamente condenado a jugar en tercera en el 2026.

Estarán ausentes Leandro Orosco y Alfredo Cortina (ambos por motivos personales), sumado a Gastón Martínez (viaje laboral).

Los árbitros serán Mariano Enrique, Mauro Guallan y Joaquín Binsou⁩.