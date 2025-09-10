Básquet: Ateneo dejó el invicto, ganaron Altense y Los Andes

A raíz del partido por eliminatorios que jugaron Ecuador - Argentina, la quinta fecha la segunda etapa del torneo de Ascenso de basquetbol se jugó de forma desdoblada.

Los Andes - Barracas fue el partido que abrió la programación el lunes, con victoria del equipo puntaltense.

Ayer, Ateneo dejó el invicto ante Sportivo, mientras que Altense debió trabajar más de lo pensado para superar a La Falda.

Este noche en el estadio “Daniel Rubio” del club Pellegrini, el local y Espora jugarán una nueva versión del clásico de Punta Alta.

Los - Andes 61 - Barracas 55

Con 17 puntos de Franco Líbero y 13 del estadounidense James DeShawn Danzey, “Losa” hizo los deberes y superó al colista del torneo.

El equipo de Enrique Moreno obtuvo la segunda victoria del torneo.

Dirigieron Ariel Mallimaci, Marcelo Gordillo y Alexia González.

Sportivo 58 - Ateneo 57

Bajísimo goleo en el “Eladio Santos”, escenario donde Ateneo dejó su invicto, luego de dos libres convertidos por Federico Escobar a 8 segundos del final.

En el ganador hubo 18 de Stach, mientras que en el equipo de Punta Alta hubo 13 puntos más 10 rebotes de Juan Ignacio Bellozas, 11 de Matías Leiva y Julián Ripoll.

Fueron jueces Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Mauro Guallan.

Altense 69 - La Falda 57

Mucho tuvo que trabajar el “Verde” para llevarse su partido en el “Armando Traini”, al cabo del primer tiempo perdía 27 - 40 y lo dio vuelta a partir del tercer cuarto, que ganó por 31 a 9.

Nahuel Zanabria con 11 y Braian Baier y Daniel Agalupe con 10 fueron los de mejor goleo en el local.

Pitaron en calle Avellaneda Alejandro Vizcaíno, Leonardo Bressan y Francisco Irrazábal.

Pellegrini - Espora

En el “Daniel Rubio” se jugará una nueva versión del clásico de Punta Alta. Los dos equipos tienen necesidad de triunfos. Espora aún no ganó en este tramo de la temporada y Pellegrini solo obtuvo una victoria.

Impartirán justicia desde las 21 horas Mariano Enrique, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.