Básquet: Altense y Ateneo comenzaron con victorias la segunda parte del torneo de ascenso

Anoche comenzó la segunda parte del Torneo de Ascenso César “Tito” Loustau, que organiza la Asociación Bahiense de Básquetbol.

Altense y Ateneo fueron los equipos puntaltenses ganadores, en tanto que hubo caídas de Espora, Los Andes y Pellegrini.

Pellegrini 64, Ateneo 87

Tras un primer tiempo que terminó igualado en 39, en el tercer cuarto la visita hizo realidad los pronósticos y ganó en el Daniel Rubio. Con un 32 a 15 en ese parcial el “celeste” encaminó la victoria.

Julián Ripoll anotó 21 en el ganador, que contó con el debut de Juan Ignacio Bellozas que anotó 11. En el local Castro con 20 fue el más positivo viniendo desde el banco.

Altense 66, Velocidad 53

En el Armando Traini el equipo de nuestra ciudad se hizo fuerte y, desde el primer tiempo, encaminó su victoria en el arranque de la segunda parte de la temporada.

Con 15 de Braian Baier y 12 del debutante Iván Gómez Lepez el equipo puntaltense justificó su triunfo ante un rival en el que solo se destacó Icasto con 23.

Barrio Hospital 81, Los Andes 70 .

Losa sintió el poderío del mejor equipo de la primera parte del año, que prácticamente no le dio opción, al ganarle el primer tiempo por 45 a 26.

Dampsey con 22 fue el más relevante en los dirigidos por Enrique Moreno, que además contó con 14 de Véliz.

Fortelli con 18 fue el goleador en el ganador.

La Falda 68, Espora 65

Mal paso de Comandante Espora en el comienzo del torneo al caer, ante un rival que ya lo había sorprendido en el comienzo del año.

Lera con 16 y Achor con 14 fueron quienes más anotaron en los de calle Mitre, que fueron ganando todo el partido, pero flaquearon en el último cuarto.

Los otros resultados: Argentino 74, Sportivo 69; Independiente 83, Whitense 72; El Nacional 89, Argentino 49; y Comercial 93, Barracas 50