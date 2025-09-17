Básquet: Altense y Ateneo cantaron victoria en la séptima fecha

Altense y Ateneo se convirtieron en los puntaltenses ganadores de la séptima fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Ateneo 81 - Los Andes 64

Duelo entre puntaltenses que desde el comienzo favoreció al local. En el “Luis Polizzi” el mejor equipo puntaltense de la temporada estableció diferencias. Ya sin Juani Bellozas en el plantel, volvió a destacarse Julián Ripoll con 19 puntos, mientras que Matías Leiva hizo 18.

En la visita Franco Líbero anotó 14 y Berger 12.

Dirigieron Alejandro Vizcaíno, Ariel Mallimaci y Fabrizio Rey.⁩

Bahía Basket 54 - Altense 81

A partir del segundo cuarto los dirigidos por Nicolás Altamirano comenzaron a establecer diferencias para quedarse con un buen triunfo a domicilio.

Nahuel Zanabria con 18 y Braian Baier con 14 fueron los principales aportes en el ganador.

Controlaron acciones Juan Cruz Schernenco, Néstor Schernenco y Joel Schernenco⁩.

Pellegrini 65 - Independiente 84

El invicto pasó por el “Daniel Rubio” y dejó su marca. Sacó una leve diferencia en el arranque y paulatinamente la fue ampliando con el correr de los minutos, para llegar a un cómodo final.

Gastón Chávez aportó 25 puntos y fue el goleador azulgrana. Leonel Álvarez sumo 10.

Pitaron Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Mauro Guallan.

Argentino 76 - Espora 60

El equipo de nuestra ciudad solo ganó el primer cuarto por 19 a 18. Después fue todo de Argentino que a partir del segundo cuarto marcó diferencias y aguantó algún intento de reacción de los puntaltenses.

Los principales aportes del visitante vinieron desde el banco de relevos, con 14 puntos de Nicolás Themtham y 13 de Andrés Míguez.

Fueron jueces Marjorie Stuardo, Juan Gabriel⁩ Jaramillo y Estefanía Zárate.

El resto de la fecha: Sportivo 81 - El Nacional 84; Barracas 66 - Velocidad 73; Barrio Hospital 88 - Whitense 73; Comercial 82 - La Falda 52.