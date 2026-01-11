Básquet: Altense se arma para el torneo de Segunda

Tendencias
Marcela Kloosterboer eligió un vestido color negro y lo combinó con los zapatos en tendencia esta temporada
hace 22 horas
Con la mente puesta en ser protagonista del torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol, Altense da forma a su plantel para el 2026.
El club de calle Avellaneda abrochó un muy buen refuerzo para la temporada que se viene. Alan Lera dejó Comandante Espora y será jugador verde.
Nicolás Altamirano seguirá siendo el DT.
En tanto quedaron confirmadas las continuidades de Daniel Agalupe, Braian Baier, Juan Manuel Bicondoa, Ezequiel Pordomingo, Bruno D´Amico, Nahuel Zanabria, Nahuel Altamirano y Mateo Ortega.