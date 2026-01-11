Básquet: Altense se arma para el torneo de Segunda

Con la mente puesta en ser protagonista del torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol, Altense da forma a su plantel para el 2026.

El club de calle Avellaneda abrochó un muy buen refuerzo para la temporada que se viene. Alan Lera dejó Comandante Espora y será jugador verde.

Nicolás Altamirano seguirá siendo el DT.

En tanto quedaron confirmadas las continuidades de Daniel Agalupe, Braian Baier, Juan Manuel Bicondoa, Ezequiel Pordomingo, Bruno D´Amico, Nahuel Zanabria, Nahuel Altamirano y Mateo Ortega.