Básquet: Altense se arma para el torneo de Segunda

El club de calle Avellaneda sumó a Alan Lera, ex Comandante Espora y aseguró la continuidad de varios de los jugadores de la pasada temporada.

11 de enero de 2026,

Alan Lera.(Foto: Marcelo Barth).

Con la mente puesta en ser protagonista del torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol, Altense da forma a su plantel para el 2026.

El club de calle Avellaneda abrochó un muy buen refuerzo para la temporada que se viene. Alan Lera dejó Comandante Espora y será jugador verde.

Nicolás Altamirano seguirá siendo el DT.

En tanto quedaron confirmadas las continuidades de Daniel Agalupe, Braian Baier, Juan Manuel Bicondoa, Ezequiel Pordomingo, Bruno D´Amico, Nahuel Zanabria, Nahuel Altamirano y Mateo Ortega.

