Básquet adaptado: con el puntaltense Leo Sarraúa DUBa compitió en Luis Guillón

El pasado fin de semana en la localidad de Luis Guillón se disputó el primer cuadrangular campeonato de la máxima categoría de básquet en silla de ruedas.

Compitió el equipo de Discapacitados Unidos Bahiense, con el puntaltense Leonardo Sarraúa.

DUBa ya se había asegurado la permanencia en Primera y en esta oportunidad cosechó tres derrotas.

En el primer juego, ante APRI (Uruguay) por 62 a 44. Posteriormente enfrentó CILSA (Santa Fe) en el que cedió 46-23. Por último, cerró su participación ante el actual campeón, CILSA de Buenos Aires con caída 63 a 33.

Los mismos equipos competirán el 19 y 20 de octubre. Los dos primeros por suma de puntos clasificarán a semifinales, y el otros concluirán la temporada.