Base Naval Puerto Belgrano: el COAA tiene nuevo Comandante

Este lunes por la tarde en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata (PM) Sergio Raúl Gómez Roca”, se realizó la ceremonia en la que asumió el nuevo Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA).

Fue designado en el cargo el Contraalmirante José Alberto Martí Garro, en reemplazo del Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo.

El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Juan Carlos Romay, quien estuvo acompañado por el Subjefe de la Armada, Contraalmirante Fernando Daniel Terribile, quienes ingresaron junto con los Comandantes saliente y entrante.

Participaron además las autoridades ejecutivas y legislativas del Partido de Coronel Rosales, oficiales superiores en servicio y retirados, personal militar y civil de organismos dependientes del COAA, Veteranos de la Guerra de Malvinas, familiares, allegados e invitados especiales.

Fuente: Gaceta Marinera