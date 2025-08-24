Vía Punta Alta / Viviendas

Barrio Luz y Fuerza: firman anticipo financiero para construir 32 viviendas

La inversión destinada por el Instituto de la Vivienda asciende a $1.901.522.386

24 de agosto de 2025,

Barrio Luz y Fuerza: firman anticipo financiero para construir 32 viviendas
Firmaron el anticipo financiero para la construcción de 32 viviendas para el barrio Luz y Fuerza.

En la Sala de Conferencias del Municipio se realizó la firma del anticipo financiero correspondiente a la construcción de 32 viviendas que formarán parte del barrio Luz y Fuerza.

De la rúbrica participaron intendente Rodrigo Aristimuño, el Administrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez, y el Secretario General de Luz y Fuerza, Gustavo Mazzaferro.

La inversión destinada por el Instituto de la Vivienda asciende a $1.901.522.386.

“Constituye un paso fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y continuar fortaleciendo la infraestructura habitacional en Coronel Rosales”, indicaron desde el Municipio.

“Estas 32 nuevas viviendas forman parte de un plan provincial que busca acompañar a los municipios bonaerenses en la construcción de soluciones habitacionales, y se suman a las distintas gestiones que la actual administración municipal viene impulsando en materia de obra pública”, agregaron.

