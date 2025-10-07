Bajo la lluvia y con mucha Fe, se realizó la 37º Peregrinación a Villa Arias

Este domingo 5 de octubre se realizó la 37º edición de la peregrinación a la localidad de Villa Arias, bajo el lema “Renovemos la esperanza con María”.

La organización estuvo a cargo de la comunidad de la parroquia San Pablo. A pesar de las condiciones climatológicas, los feligreses caminaron varias cuadras bajo la lluvia y con Fe.

La salida fue a las 16 hs desde el merendero Membrillito de la localidad. La misma finalizó con la misa en el templo de calle José Hernández y Panamá.