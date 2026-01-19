Bahía Blanca: violenta agresión a una mujer árbitro en un torneo de fútbol amateur

La Copa Potrero dentro de la Liga Amateur, se transformó en noticia durante el fin de semana en Bahía Blanca, a raíz de la violenta agresión que sufrió una mujer árbitro durante el partido entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy.

La Comisaría Primera debió intervenir en las calles México y Berutti, donde fueron agredidos la mujer árbitro del partido Victoria Cruz de 20 años y el jugador Rodrigo Ortega de 24.

Los incidentes fueron registrados en filmaciones, lo que provocó su viralización, allí se ve como Cruz es arrojada al piso, donde es agredida por varias personas que aún no fueron identificadas.

Desde la organización Matías Fredes realizó un extenso posteo en redes sociales, en el que expresa lo sucedido, incluida la agresión a su familia.