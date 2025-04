Bahía Blanca: se recibió la primera estudiante sorda de la Universidad Nacional del Sur

María Alegría Medina es la primera egresada sorda de la Universidad Nacional del Sur (UNS), al aprobar su último final en la Tecnicatura en Óptica y Contactología.

Para esta este día que marca un nuevo hito en la casa de altos estudios, la nueva profesional estuvo acompañada de su familia que llegó desde Rawson, Chubut.

María comenzó a estudiar en un año por demás particular; el 2020. “Con mucho nerviosismo y no sabía si iba a poder, porque todo era nuevo, mucha gente y algunos profesores de la secundaria me habían dicho que era difícil por mi condición, pero me encantó la carrera”, contó.

Finalizado el recorrido universitario al mirar el camino realizado agradece a todo el personal de la UNS y la predisposición de todos quienes la apoyaron a lo largo de estos años. “Fue un desafío para todos, pero no tengo más que agradecimiento para los que me ayudaron. Por eso esto es una gran fiesta”.

“No digo que fue fácil, ni para mí ni para docentes y compañeros, pero de a poco fueron aprendiendo a comunicarse conmigo. Docentes que me explicaban con dibujos, que se adaptaban. La comunidad sorda de Bahía está muy contenta, fue un gran desafío personal y de todos. Agradezco a mi intérprete, que estudió a la par mía”, resaltó la redes sociales de la UNS

Actualmente colabora en el proyecto de extensión “Ayudemos a Ver Mejor” del Departamento de Física, que concientiza sobre el cuidado de la visión y adapta lentes para personas sin obra social

A partir de su caso, otros estudiantes sordos comenzaron carreras y la Subsecretaría de Inclusión pone a su disposición una intérprete en Lengua de Señas Argentina.