Vía Punta Alta

Bahía Blanca se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cubanito

Será el fin de semana en el Parque de Mayo. Además de elegir el mejor, habrá feria de artesanos y shows en vivo.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

24 de septiembre de 2025,

Bahía Blanca se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cubanito
Bahía Blanca tendrá la Fiesta del Cubanito

El sábado 27 y el domingo 28 tendrá lugar en el parque de Mayo la tercera edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera, organizada por el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto.

Se prevé la presencia de más de 40 puestos de elaboración de cubanitos. Se elegirán los mejores en 3 categorías: simpe, bañado e innovación. Además se reconocerá al “Cubanitero de la gente”.

Desde la organización se destaca a la fiesta como “especial después de lo que nos sucedió el 7 de marzo. Representa nuestra identidad, no solamente en términos de que el cubanito es el paseo indiscutible en el Parque de Mayo, sino también que esta fiesta viene a mostrar que un gran sector que forma parte de nuestra cultura va a estar presente”.

La grilla de espectáculos

Sábado, a partir de las 15

- Roditron

- Bomba Cumbia

- Coco Soul

- Tachame la Doble

Domingo, a partir de las 15

- Fantabulosikos

- Andro

- Enclave

- Pecadora

“Los espectáculos están dirigidos para distintas edades: para infancias, para nuestros jóvenes, para toda la familia. Y sin dudas la premiación va a seguir siendo un eje importante de la fiesta”, explicaron.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS