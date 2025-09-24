Bahía Blanca se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cubanito

El sábado 27 y el domingo 28 tendrá lugar en el parque de Mayo la tercera edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera, organizada por el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto.

Se prevé la presencia de más de 40 puestos de elaboración de cubanitos. Se elegirán los mejores en 3 categorías: simpe, bañado e innovación. Además se reconocerá al “Cubanitero de la gente”.

Desde la organización se destaca a la fiesta como “especial después de lo que nos sucedió el 7 de marzo. Representa nuestra identidad, no solamente en términos de que el cubanito es el paseo indiscutible en el Parque de Mayo, sino también que esta fiesta viene a mostrar que un gran sector que forma parte de nuestra cultura va a estar presente”.

La grilla de espectáculos

Sábado, a partir de las 15

- Roditron

- Bomba Cumbia

- Coco Soul

- Tachame la Doble

Domingo, a partir de las 15

- Fantabulosikos

- Andro

- Enclave

- Pecadora

“Los espectáculos están dirigidos para distintas edades: para infancias, para nuestros jóvenes, para toda la familia. Y sin dudas la premiación va a seguir siendo un eje importante de la fiesta”, explicaron.