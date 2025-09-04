Bahía Blanca: ofrece 1 millón de pesos de recompensa por su perro perdido

Franco Agustín Luque lleva más de diez días buscando desesperadamente a su perro Santa, un husky siberiano macho que el próximo 3 de enero cumplirá diez años.

Tal como publica Labrújula, el can se extravió el sábado 23 de agosto en el barrio La Falda, producto de un descuido mientras un grupo de albañiles trabajaba en la casa sita en Cerrito al 100.

“Me crié con Santa, es parte de mi familia. Quien tiene mascotas, me va a saber entender. Lo busqué por todos lados y recorrí varios barrios, pero nada. No es un perro común y estimo que, en Bahía, no hay más de cuatro ejemplares como él y uno lo tiene mi hermana”, describió Luque. Santa tiene un collar amarillo con una chapita con el número de teléfono del dueño del can.

Luque ofrece una recompensa de 1 millón de pesos para quien le reintegre a Santa. Por cualquier información comunicarse al 291-5094169.