Bahía Blanca: mujer policía ayuda a una madre a dar a luz

La Sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Liza Garcés, se transformó en noticia esta madrugada cuando, pasadas las 5; ayudó a dar a luz a una madre.

El hecho se produjo en el Barrio Pampa Central de Bahía Blanca, en calle Pacífico al 1.100.

Hasta allí se trasladó Garcés luego de una llamado al 911 ante la situación de emergencia.

La agento encontró a Daiana Sanhueza, de 27 años, con fuertes contracciones; la acompañó hasta que nació el niño al que llamaron Martín.

Posteriormente la mamá y su hijo fueron trasladados al Hospital Penna, al que ingresaron estables y conscientes.

Desde la fuerza policial destacaron que la intervención de Garcés “permitió resguardar la salud de los dos y reflejó su vocación de servicio”.