Bahía Blanca: encontraron a un hombre sin vida sobre las vías del tren

Fue durante la medianoche, en el sector de México y Chile. Presentaba signos de haber sido arrollado. Aún no fue identificado.

17 de agosto de 2025,

Un hombre aún no identificado fue encontrado sin vida en la madrugada de este domingo en Bahía Blanca. El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:30, cuando un móvil del Comando de Patrulla realizaba recorridas de prevención por la zona de vías férreas, a la altura de las calles México y Chile.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo presentaba signos de haber sido arrollado por una formación ferroviaria. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima, que permanece en calidad de NN.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras tareas para preservar pruebas y determinar las circunstancias del hecho. Además, se requirió la intervención de la DDI para avanzar con el proceso de identificación del fallecido.

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 2, que investiga cómo se produjo la muerte y si hubo participación de terceros.

Fuente: LaBrújula

