AUPA representó a Punta Alta en la carrera de Reyes de Tres Arroyos

La delegación de nuestra ciudad formó parte de los más de 300 atletas que participaron de la competencia.

Nicolás Pereyra

10 de enero de 2026,

Atletas de AUPA participaron de la Carrera de Reyes en Tres Arroyos.

Atletas Unidos Punta Alta (AUPA) participó este jueves en la ciudad de Tres Arroyos de la tradicional carrera “Reyes que corren para otros Reyes”, organizada por la Dirección de Juventud y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de esa ciudad.

Fueron 6 los integrantes de la delegación de nuestra ciudad, encabezada por Gustavo y Joaquin Cheppi.

Josefina Arévalo, Giovanna Cheppi, Caleb Cheppi, Martina Ledesma Slullitel, Lautaro Cejas y Matías Benítez, fueron los participantes puntaltenses.

Clasificaciones

Categoría 5 y 6 años nenas

2°. Josefina Arevalo

5°. Giovanna Cheppi

Categoría 5 y 6 años nenes

3°. Caleb Cheppi

Categoría 7 y 8 años nenas

2°. Martina Ledesma Slullitel

Categoría 7 y 8 años nenes

5°. Lautaro Cejas

Categoría 9 y 10 años nenes

3°. Matias Benitez

