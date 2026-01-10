AUPA representó a Punta Alta en la carrera de Reyes de Tres Arroyos

Atletas Unidos Punta Alta (AUPA) participó este jueves en la ciudad de Tres Arroyos de la tradicional carrera “Reyes que corren para otros Reyes”, organizada por la Dirección de Juventud y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de esa ciudad.

Fueron 6 los integrantes de la delegación de nuestra ciudad, encabezada por Gustavo y Joaquin Cheppi.

Josefina Arévalo, Giovanna Cheppi, Caleb Cheppi, Martina Ledesma Slullitel, Lautaro Cejas y Matías Benítez, fueron los participantes puntaltenses.

Clasificaciones

Categoría 5 y 6 años nenas

2°. Josefina Arevalo

5°. Giovanna Cheppi

Categoría 5 y 6 años nenes

3°. Caleb Cheppi

Categoría 7 y 8 años nenas

2°. Martina Ledesma Slullitel

Categoría 7 y 8 años nenes

5°. Lautaro Cejas

Categoría 9 y 10 años nenes

3°. Matias Benitez