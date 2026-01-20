Vía Punta Alta / Aumento de precios

Aumentaron las tasas municipales de Coronel Rosales

Desde el Municipio comenzaron a emitir las facturas con los nuevos valores 2026 aprobados por los concejales y mayores contribuyentes. En total, es superior al 26%.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

20 de enero de 2026,

Aumentaron las tasas municipales de Coronel Rosales
Aumentaron las tasas municipales

Aumentaron las tasas municipales de Coronel Rosales. Desde el Municipio comenzaron a emitir las facturas con los nuevos valores 2026 aprobados por los concejales y mayores contribuyentes. En total, es superior al 26%.

En el incremento se incluye el aumento automático de tasas según la inflación de los meses de noviembre y diciembre, calculado por el CREEBBA, que fue del 5,1% y sobre ese número, se aplicó la suba de aproximadamente 20% aprobada en el Concejo Deliberante.

Las boletas vencen el 31 de enero.

Temas Relacionados

MÁS DE Aumento de precios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS