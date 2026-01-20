Aumentaron las tasas municipales de Coronel Rosales. Desde el Municipio comenzaron a emitir las facturas con los nuevos valores 2026 aprobados por los concejales y mayores contribuyentes. En total, es superior al 26%.

En el incremento se incluye el aumento automático de tasas según la inflación de los meses de noviembre y diciembre, calculado por el CREEBBA, que fue del 5,1% y sobre ese número, se aplicó la suba de aproximadamente 20% aprobada en el Concejo Deliberante.

Las boletas vencen el 31 de enero.