Vía Punta Alta

Atletismo: tres puntaltenses se consagraron Campeones Provinciales U-20

Ellos son Mateo Ledesma, Agustín Navarrete y Emanuel Quevin que se consagraron en Mar del Plata.

Nicolás Pereyra
1 de septiembre de 2025,

Agustín Navarrete y Daniel Bravo.

Mateo Ledesma, Agustín Navarrete y Emanuel Quevin llevaron a lo más alto el atletismo puntaltense el pasado fin de semana en Mar del Plata, sede del Campeonato Provincial U-20.

Los tres atletas de nuestra ciudad se consagraron campeones en sus especialidades.

Mateo Ledesma llegó a la medalla de oro en salto triple, con una marca de 12.87 metros.

Mateo Ledesma, campeón Provincial de atletismo
En lanzamiento de jabalina, el mejor fue Agustín Navarrete, quien registró una marca de 50,25 metros.

En tango que en lanzamiento de martillo, Emanuel Quevin con 16 años estableció 49.85 metros y llegó a lo más alto del podio.

El Campeonato Nacional se realizará los próximos 4 y 5 de octubre en sede a confirmar.

Vamos AUPA!!!! Emanuel Quevin 🥇Campeón provincial U20 en lanzamiento de martillo!!

Publicada por Erica Benitez en Sábado, 30 de agosto de 2025

