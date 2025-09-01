Atletismo: tres puntaltenses se consagraron Campeones Provinciales U-20

Mateo Ledesma, Agustín Navarrete y Emanuel Quevin llevaron a lo más alto el atletismo puntaltense el pasado fin de semana en Mar del Plata, sede del Campeonato Provincial U-20.

Los tres atletas de nuestra ciudad se consagraron campeones en sus especialidades.

Mateo Ledesma llegó a la medalla de oro en salto triple, con una marca de 12.87 metros.

Mateo Ledesma, campeón Provincial de atletismo

En lanzamiento de jabalina, el mejor fue Agustín Navarrete, quien registró una marca de 50,25 metros.

En tango que en lanzamiento de martillo, Emanuel Quevin con 16 años estableció 49.85 metros y llegó a lo más alto del podio.

El Campeonato Nacional se realizará los próximos 4 y 5 de octubre en sede a confirmar.