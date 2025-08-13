Vía Punta Alta / Atletismo

Atletismo: dos medallas para Coronel Rosales en el Provincial Sub 16

Leonel Sánchez de Luz y Fuerza se quedó con el 1° puesto en Jabalina, mientras que Evangelina Quevin fue 3° en Disco.

13 de agosto de 2025,

Leonel Sánchez fue medalla de oro en el Provincial U 16 de Atletismo.

El pasado fin de semana se disputó el Torneo Provincial de Atletismo categoría Sub 16 en la ciudad de Tandil.

La competencia se desarrolló en la pista Municipal de la ciudad serrana y contó con más de 200 inscriptos para las diferentes especialidades.

Hubo destacadas actuaciones de atletas rosaleños. En Lanzamiento de Jabalina el representante de Luz y Fuerza Leonel Sánchez se quedó con el primer puesto con un registro superior a los 53 metros.

En tanto que Evangelina Quevin de AUPA fue tercera en Lanzamiento de Disco con una marca de 23,79 metros.

