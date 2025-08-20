Atletismo: destacadas actuaciones puntaltenses en el Torneo “Día de la Niñez”

La pista Armando Sensini de Las Tres Villas de Bahía Blanca, fue sede del Torneo “Día de la Niñez”, desarrollado el pasado fin de semana.

En el mismo hubo destacadas actuaciones de puntaltenses. Representaron a nuestra ciudad niños de Luz y Fuerza y AUPA.

Además participaron el CEF Nª46 de General Cerri, clubes locales y Monte Hermoso, entre otros.

Por AUPA se destacaron :

Natanael Nuñez que obtuvo el primer puesto en 600 metros U-16 y 2° en 80 metros.

Hubert Quevin ganó en 600 metros U-14 y 2° en 80.

Caleb Cheppi ganó en U-6

Evangelina Quevin finalizó en el segundo puesto en 80 metros U-16 y Axel Martínez 3° en 40 metros U-12

Los representantes de Luz y Fuerza más destacados fueron:

En 100 metros mayores Lucas Gálvez obtuvo el 1° puesto y Santino López fue 3°. En Salto en Largo López fue segundo y Walter Mariniano, tercero. Agustín Malagüeño se quedó con la prueba de 400 metros.

En U-16 Augusto Rack ganó en 80 metros. Yanet Mosqueira fue 2° en salto en largo; en tanto que Luna Musumezi finalizó 2° en 600 metros, posición que repitió en 80 metros.