Atletismo: el puntaltense Agustín Navarrete trajo una medalla de bronce del Torneo Nacional U - 20

El pasado fin de semana en el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario, se disputó una nueva edición del Torneo Nacional de Atletismo U - 20.

Hubo tres atletas puntaltenses representando a nuestra ciudad.

La actuación más destacada la tuvo Agustín Navarrete, quien se alzó con la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina.

El representante de Luz y Fuerza registró una marca de 51,20 metros.

En tanto Mateo Ledesma, también de Luz y Fuerza, concluyó 7° en la final de salto en largo con una marca de 6,09 metros.

En martillo compitió Emanuel Quevin, de 16 años, que con una marca de 49,78 metros. El competidor que pertenece a AUPA finalizó 7° en la competencia de lanzamiento de martillo.