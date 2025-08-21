ATE anunció la marcha: “Salud para vivir, no para sobrevivir”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), organiza una marcha bajo el lema “Salud para vivir, no para sobrevivir”.

Será el próximo martes 26, a las 10.30, con punto de partida desde Urquiza 375, sede de la entidad gremial.

Los manifestaste se trasladarán hasta la delegación de IOSFA Puerto Belgrano.

Anunciaron que es “en defensa del derecho a la salud digna y en reclamo por la grave situación generada por el IOSFA, que ha dejado de cubrir tratamientos indispensables (pacientes oncológicos, HIV, diabetes), prestaciones fundamentales para niños y adultos mayores, que atraviesan enfermedades crónicas y de tratamientos prolongados”.

“A esto hay que sumar la situación de los prestadores”.

La dirigencia que a nivel local encabeza Pablo Mendoza “no podemos permitir que la falta de respuesta y compromiso ponga en juego la salud y el bienestar de nuestra comunidad. En Punta Alta, con una población de más de 70 mil habitantes, 42 mil de ellos cuentan con esta obra social, abarcando a trabajadores activos y pasivos”.

Hicieron extensiva la invitación a participar a la comunidad rosaleña, afiliados, personal de Salud, instituciones, socieddes de fomento, ONG’s, organizaciones sindicales, partidos políticos, bloques del Concejo Deliberante y Poder Ejecutivo Municipal.