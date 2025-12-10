Asumen los nueve concejales elegidos en septiembre

Apenas 3 de los 9 concejales elegidos en septiembre, ocuparán una banca en el recinto por primera vez. El acto de asunción a sus escaños se realizará a partir de las 10 horas en Murature

Ellos son Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce y Gabriela Ciavatta, los 3 ingresaron por La Libertad Avanza, aunque Ciavatta se unirá a Natalia García Luna en el bloque PRO.

En cuanto al resto de los ediles electos todos renuevan o regresan.

Por el lado de La Libertad Avanza continúa Encarnación Quiroga y regresará a una banca Santiago Maidana (ex Juntos).

Por Fuerza Patria continuarán en sus lugares Julián Pereyra y Virginia Giorno.

En tanto que habrá un nuevo bloque. Es Potencia, que estará integrado por Andrea Vogel (ex Juntos) y Carlos Gabbarini ex secretario de Salud y concejal durante el gobierno de Mariano Uset.