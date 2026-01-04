Vía Punta Alta / policia

Aseguran que la Central 911 volverá a funcionar en Bahía Blanca

Había dejado de responder en 2017. El intendente Federico Susbielles firmó el decreto.

Nicolás Pereyra
4 de enero de 2026,

911: La central volverá a funcionar en Bahía Blanca. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego de casi 9 años podría volver a funcionar en Bahía Blanca, la central 911. El Municipio procura avanzar en esas gestiones.

El intendente Federico Susbielles firmó el decreto para que el sistema retome funciones, en la vecina ciudad; tras haber dejado de funcionar el 2017.

La sede sería el ex edificio de la Terminal de Ómnibus.

La demanda fue constante durante estos años, al ser considerada una herramienta que sería de mucha utilidad para mejorar los sistemas de emergencias.

“En agosto del 2025, conforme a requerimiento del Ministerio de Seguridad, cumplimos con la formalidad de enviar al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de otorgamiento de comodato de un inmueble municipal para albergar a la citada Central de Emergencias. En estos meses, el expediente no fue tratado en el recinto. Se perdió un tiempo valioso”, aseguró Susbielles

