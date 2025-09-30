Aristimuño se reunió con trabajadores y empresarios del transporte urbano

Sin soluciones a la vista, pero con el compromiso que el intendente Rodrigo Arisitimuño gestione ante provincia un incremento en los subsidios, finalizó ayer la reunión entre el Departamento Ejecutivo, empresarios y trabajadores del transporte urbano de pasajeros.

La crítica situación por la que atraviesa el sector, motivó la semana pasada un comunicado de los trabajadores de ambas empresas.

Tomando conocimiento, Aristimuño se comprometió a recibirlos a comienzos de la presente semana.

Juan Carlos Íbalo, uno de los referentes de los trabajadores indicó que el encuentro “no colmó expectativas y que la situación sigue igual, aunque reconoció que el Intendente se comprometió a intensificar gestiones ante la provincia en búsqueda de soluciones”.

Las empresas atraviesan una situación complicada y una realidad adversa en todo sentido.

Con un servicio deficiente, unidades en mal estado e importantes fallas operativas; el panorama dista mucho de mejorar.

Actualmente se estima que alrededor de 120 mil son los cortes de boleto en el mes, en una actividad de la que dependen más de 50 familias de forma directa.