Aristimuño: “Las picadas son delito”

El intendente Rodrigo Aristimuño fue categórico en redes sociales al publicar: “Las picadas no son un juego, son un delito”.

El posteo del Jefe Comunal se dio luego que se hiciera pública la intervención policial que derivó en el secuestro de una moto que realizaba maniobras de riesgo y transitaba a alta velocidad en la zona del Parque San Martín y el Boulevard de calle Avellaneda.

“Este procedimiento fue posible gracias a una tarea sostenida de la Policía Comunal, con apoyo de distintas dependencias, y también a la colaboración de vecinos que aportaron información y registros fílmicos”, agregó Aristimuño.

Además destacó “el compromiso de nuestras fuerzas de seguridad, que trabajan todos los días para prevenir conductas peligrosas”.