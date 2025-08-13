Vía Punta Alta / Donaciones

Aristimuño anunció que los funcionarios donaron los últimos dos aumentos de sueldo

“Entendemos que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para seguir transformando el Distrito”, dijo el Intendente en un video difundido en redes sociales. El dinero será destinado a la Secretaría de Servicios.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

13 de agosto de 2025,

Rodrigo Aristimuño apuntó contra ABSA.

“Entendiendo la difícil situación económica del país, de la cual no somos ajenos, desde el Gabinete Ejecutivo hemos decidido donar los últimos dos aumentos salariales”, manifestó el intendente Rodrigo Aristimuño a través de un video difundido en redes sociales.

El primer incremento corresponde al mes de Marzo y el siguiente correspondiente a Julio, ambas subas van atadas a la paritaria de empleados municipales.

“Hemos solicitado que dicha donación sea destinada al Área de Obras y Servicios”, especificó el Intendente.

El importe será afectado a compra de repuestos para “seguir mejorando el parque automotor”, indicó.

