Aristimuño anunció que los funcionarios donaron los últimos dos aumentos de sueldo

“Entendiendo la difícil situación económica del país, de la cual no somos ajenos, desde el Gabinete Ejecutivo hemos decidido donar los últimos dos aumentos salariales”, manifestó el intendente Rodrigo Aristimuño a través de un video difundido en redes sociales.

El primer incremento corresponde al mes de Marzo y el siguiente correspondiente a Julio, ambas subas van atadas a la paritaria de empleados municipales.

“Hemos solicitado que dicha donación sea destinada al Área de Obras y Servicios”, especificó el Intendente.

El importe será afectado a compra de repuestos para “seguir mejorando el parque automotor”, indicó.