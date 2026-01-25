ARBA detecta construcciones no declaradas con IA y drones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo sistema de monitoreo digital para mejorar la fiscalización catastral. Se llama M2 y utiliza desarrollos con inteligencia artificial (IA) y drones para “reducir de manera drástica” los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones no declaradas ante el fisco bonaerense.

Tal como publica InfoCielo, “La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, explicó Cristian Girard, el titular del organismo. Con todo ese material de base, el sistema procesa la información geoespacial e identifica patrones constructivos hasta detectar desvíos entre lo declarado y lo detectado por el drone.

A diferencia de etapas anteriores, M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente. De este modo, la información disponible se transforma de manera directa en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.

“ Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales” , indicó Girard.

El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

En ARBA consideran que la incorporación de IA les permitirá multiplicar la capacidad operativa, no sólo en términos de detección de construcciones no declaradas, sino —principalmente— en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

ARBA lleva realizados 100 vuelos con el drone de ala fija que captura imágenes de alta resolución para contrastar con la base de datos de catastro.

En la presentación del nuevo modelo, que se realizó en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que ARBA ya regularizó más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario.