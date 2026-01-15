Apareció una nueva víctima del ex DT de Liniers

El caso Hernán Rosell suma un nuevo capítulo. El exdirector técnico de Liniers es investigado por posible grooming a un jugador de 16 años de la institución.

En las últimas horas declaró un hombre que hoy tiene 31 años y aseguró haber sido “víctima” del exfutbolista hace 14 o 15, lo que podría agravar la situación de Rosell.

El acusado, aparentemente, le daba su celular al joven, que en ese momento tenía 14 o 15 años, para que realizara unas filmaciones de tipo sexual y después éste se lo devolvía y recibía el pago de dinero; trascendió.

La nueva víctima aportó los nombres de otros jugadores de la época que, también como menores, habrían sufrido actos similares.

El testigo también afirmó que el director técnico decía ser una especie de intermediario entre los chicos y una “mujer o vieja” que pagaba por esas imágenes.

Además dio la identidad de al menos una persona conocida o allegada a Rosell, que podría estar al tanto de estas conductas abusivas.

Fuente: La Nueva.