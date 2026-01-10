Anunciaron el inicio de obras en el sistema cloacal de Punta Alta

El intendente Rodrigo Aristimuño, a través de sus red social Facebook anunció que están en marcha las obras correspondientes a la reparación del colector principal de Bernardo de Irigoyen al 600, en el contexto del plan de mejoras al sistema cloacal de la ciudad.

Esta intervención se completará con dos recambios de colectoras.

“Esto permitirá aliviar una amplia zona del centro y sectores periféricos. El sistema se encuentra deteriorado y requería mantenimiento desde hace muchos años”, afirmó el Intendente.

Además, comunicó Aristimuño, está en marcha la licitación para el recambio de colectoras en otros lugares de Punta Alta.

“Se trata de una obra de gran magnitud, con una inversión de 1.700 millones de pesos, financiada en parte por la Provincia de Buenos Aires y en parte por ABSA, que apunta a brindar una solución estructural a los desbordes cloacales”, explicó.