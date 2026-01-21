Anuncian la puesta en valor de la plaza de Barrio Laura

A partir de un proyecto articulado entre el Municipio de Coronel Rosales y la Fundación Banco Provincia, se realizará la puesta en valor de la plaza de Barrio Laura, tal lo anunciado en las últimas horas por el intendente Rodrigo Aristimuño.

La obra contempla la instalación de nuevo equipamiento urbano y recreativo, entre los que se destacan juegos infantiles, bancos, mesas, cestos de residuos; “con el objetivo de hacer del lugar un espacio de esparcimiento cómodo para vecinos de todas las edades”, indicaron.

En el anuncio se asegura que se harán importantes tareas de forestación para “mejorar el entorno ambiental y contribuir al embellecimiento del lugar”.

En el marco de la intervención, también se llevará adelante la instalación de nuevo alumbrado público, con el objetivo de mejorar la iluminación general del predio, reforzar la seguridad y posibilitar el uso del espacio en distintos momentos del día.